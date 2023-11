Vaishali Express Fire: "अचानक आग लगी, फिर भगदड़ मच गई, सब जल गया"-हादसे पर यात्री?

दिल्ली-सहरसा वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Vaishali Express) के एक कोच में 15 नवंबर की रात आग लग गई. यह हादसा यह उत्तर प्रदेश के इटावा के पास हुआ (Fire in train in UP) है. 10 घंटे में ट्रेन में आग लगने की यह दूसरी घटना है. इस हादसे में 19 यात्री घायल हो गए, जिनमें 11 गंभीर रूप से झुलस गए.