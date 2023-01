Hockey World Cup 2023 से बाहर हुआ भारत,न्यूजीलैंड ने शूटआउट में 4-5 से हराया

Hockey World Cup 2023 India vs New Zealand: न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर उसे हॉकी वर्ल्डकप से बाहर कर दिया है. भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले जा रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ (IND vs NZ) क्रॉसओवर मैच में भारतीय टीम के पास क्वाटरफाइनल में जगह बनाने का यह आखिरी मौका था लेकिन चौथे क्वाटर के खत्म होने पर स्कोर 3-3 से बराबर रहने के बाद यह मुकाबला शूटआउट में पहुंच गया. शूटआउट में भारत को न्यूजीलैंड ने 4-5 से हरा दिया. भारत ने शूटआउट के लिए अपने गोलकीपर को बदला था और अनुभवी श्रीजेश ने शूटआउट में पिच पर आकर भारत के लिए 3 गोल बचाए. हालांकि वो चोटिल भी हुए और गोलकीपर कृष्ण पाठक को वापस पिच पर आना पड़ा.