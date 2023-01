IND vs NZ: दूसरा मुकाबला 8 विकेट से जीता भारत, सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त मिली

India vs New Zealand 2nd ODI: रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेले जा रहे 3 ODI मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर भारत ने न्यूजीलैंड (IND vs NZ) पर अजेय बढ़त बना ली है. पहले पूरी न्यूजीलैंड की टीम को 108 रन पर समेटकर बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट खोकर 20.1 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 51(50) जबकि पिछले मैच में दोहरा शतक बनाने वाले शुभमन गिल ने नाबाद 40(53) रन बनाए.