IND Vs NZ Live Update World cup 2023: धर्मशाला में इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का महामुकाबला

India vs New Zealand Live Update World cup 2023 : वर्ल्ड कप 2023 का महामुकाबला इंडिया बनाम न्यूजीलैंड (India vs New Zealand Match) के बीच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा. वर्ल्ड कप 2023 का ये 21वां मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा. मैच के निर्धारित समय 2 बजे से आधा घंटे पहले दोनों कप्तान रोहित शर्मा और टॉम लैथम टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे.