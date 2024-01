Ranji Trophy: Tanmay Agrawal का कमाल, सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

तन्मय अग्रवाल - 147 गेंदें - हैदराबाद vs अरुणाचल प्रदेश, 2024

मार्को माराइस - 191 गेंदें - बॉर्डर vs ईस्टर्न प्रोविंस, 2017/18

केन रदरफोर्ड - 234 गेंदें - न्यूजीलैंडर्स vs डीबी क्लोज इलेवन, 1986