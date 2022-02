Twitter down: हफ्ते में दूसरी बार दुनिया भर के कई यूजर्स के लिए ट्विटर डाउन

पूरी दुनिया में कई यूजर्स के लिए ट्विटर डाउन (Twitter Down) हो गया है. एक बार फिर ट्विटर यूजर्स माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट और ऐप पर नए ट्वीट लोड नहीं कर पा रहे हैं. कुछ यूजर्स के लिए, ट्विटर पूरी तरह से बंद हो गया है वो अपने खुद के ट्वीट नहीं देख पा रहे हैं. ऐप के खुलते ही डैशबोर्ड “Something went wrong. Try reloading” के मैसेज के साथ ब्लैंक हो गया है.