Air Pollution: प्रदूषण रोकने के लिए 5 सालों में टैक्स पेयर के कितने पैसे खर्च हुए?

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की वेबसाइट Portal for Regulation of Air Pollution in Non-Attainment Cities के मुताबिक, 2019 से लेकर अबतक सरकार ने 11210 करोड़ रुपए फंड रिलीज किए हैं. हालांकि इसमें से अबतक सिर्फ 8011 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए.