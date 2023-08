Karan Sangwan Interview: Unacademy से निकाले जाने वाले टीचर ने बताई पूरी कहानी

मेरे पास अनएकेडमी की मेल आई थी. कहा गया कि आपने Unacademy की टीशर्ड डालकर अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जो अपने आप में पॉलिटिकल है, इसी वजह से हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है.

लेकिन ये नहीं बताया गया कि पॉलिटिकली नेचर होता क्या है, कौन से बयान को आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, क्या एक जनरल स्टेटमेंट को भी पॉलिटिकल इन नेचर ट्रीट किया जाएगा. मुझे 17 अगस्त को मेरे पास मेल आई और उसमें लिखा हुआ था कि "You are immediately terminated from Unacademy"