हरिद्वार धर्म संसद: 'नफरत की बीमारी' का टेस्ट, नरसिंहानंद Vs डॉक्टर कफील

“बचपन से हम सभी को सिखाया जाता है कि हम न तो हिंदू बनेंगे और न ही मुसलमान, I will apeall to all my Indian brother and sister, who believe in prosperous and united India to oppose this draconian law. हर किसी को आना चाहिए. सिर्फ मुसलमानों को नहीं. ये सिटिजनशिप धर्म के आधार पर कैसे हो गया.. ये हमारे संविधान में कहां लिखा था.. ये हमारे वजूद की लड़ाई है., इसके लिए हमें लड़ना होगा.. लेकिन आपको बता दूं कि लड़ने का मतलब मारपीट नहीं करनी है, संविधानिक रूप से लड़ना है.”

कफील खान