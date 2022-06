Al-Qaeda की भारत को धमकी: BJP और सरकार आगे क्या कर सकती है?

पाकिस्तान ने 6 जून को चार्ज दि 'अफेयर्स को तलब किया. उसी दिन अल-कायदा फिर से जीवित हो उठा. धमकी भरा जो संदेश दिया वह उपमहाद्वीप में अल-कायदा के लेटरहेड (ऐसा प्रतीत होता है कि लेटरहेड में 'भारतीय' शब्द छूट गया है) पर है. उपमहाद्वीप में अल-कायदा (al Qaeda in the subcontinent) समूह 2014 में खुद अयमान अल-जवाहिरी द्वारा बनाया गया था. यह मूल अल-कायदा ग्रुप की एक शाखा है. अपने मूल रूप में AQIS (Al Qaeda in the Indian subcontinent यानी भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा) के तौर पर इसने पाकिस्तान में हमलों का भी दावा किया था.