UK में तेजी से घट रही PM की लोकप्रियता, भारतीय मूल का कोई नेता ले सकता है जगह?

पिछले हफ्ते बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) फिर से पिता बने हैं. जहां तक हम जानते हैं ये उनकी सातवीं संतान है. इस बार बोरिस एक बेटी के पिता बने हैं, जिसे जन्म के कुछ घंटे की भीतर द टाइम्स न्यूजपेपर के कार्टून में छापा गया था. कार्टून में प्रधानमंत्री को अपने नवजात शिशु का स्वागत 'the sweetest little diversionary tactic of them all!' ('उन सभी की सबसे प्यारी छोटी डायवर्सनरी रणनीति!') के तौर पर करते हुए दिखाया गया था.