Chandrayaan-3: एक-एक पायदान चढ़कर भारत के रॉकेट वैज्ञानिकों ने चांद का सफर तय किया

कोई अचंभा नहीं कि लोग क्रिस नोलन (Chris Nolan) की ब्रह्मांड के विषयों पर बनाई गई साइंस-फिक्शन फिल्मों से तुलना कर रहे हैं, जिनका बजट ‘100 प्रतिशत भारत में निर्मित’ 615 करोड़ रुपये के चंद्रयान-3 से कहीं ज्यादा होता था.

इंदिरा गांधी की अगुवाई में भारत के परमाणु क्लब में दाखिले पर लक्ष्मण के कार्टून को महात्मा गांधी से जोड़े जाने वाले गलत, लेकिन मशहूर उद्धरण के साथ बहुत सही जोड़ा गया है: “पहले वे आपको नजरअंदाज करते हैं. फिर वे आप पर हंसते हैं. फिर वे आप पर हमला करते हैं. फिर आप जीत जाते हैं” (First they ignore you. Then they laugh at you. Then they attack you. Then you win.)