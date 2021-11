किताब विवाद पर सलमान- हिंदू धर्म की प्रशंसा के लिए कोर्ट में घसीटा जा रहा है?

कांग्रेस के सीनियर लीडर और लेखक सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) इन दिनों अपनी किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या : नेशनहुड इन अवर टाइम्स' (Sunrise over Ayodhya : Nationhood in Our Times) को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. उन पर एफआईआर दर्ज कराने से लेकर उनके घरों में आगजनी तक की जा चुकी है. किताब विवाद को लेकर सलमान खुर्शीद ने अपना पक्ष भी रखा है. आइए जानते हैं क्या पूरा विवाद और खुर्शीद का पक्ष...