Crypto और गेहूं: दोनों जगह था सुनहरा मौका, बैन की सरकारी आदत से देश चूका

(राघव बहल द क्विंट ग्रुप, जिसमें BQ प्राइम शामिल है, के को-फाउंडर हैं . उन्होंने तीन किताबें लिखी हैं- ‘Superpower?: The Amazing Race Between China’s Hare and India’s Tortoise’, ‘Super Economies: America, India, China & The Future Of The World’, और ‘Super Century: What India Must Do to Rise by 2050’)