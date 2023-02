भारतीय राजनीति, BBC और बैन कल्चर: मोदी ने इंदिरा-युग की परंपरा को ही आगे बढ़ाया

एक शख्स जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम (1930, 1941 और 1942 में) में हिस्सा लिया और जेल गया, संपादक रहा, 1949-51 में संविधान सभा का सदस्य रहा, मंत्री, स्पीकर और गवर्नर के पदों पर रहा. जाहिर है वह बनावटी राष्ट्रवादी नहीं रहा होगा. इसके बाद भी डीके बरुआ का बेशर्मी से भरा, सबसे बदनाम और असंवैधानिक बयान इतिहास में उनके नाम के साथ चस्पा है, “इंदिरा भारत हैं और भारत इंदिरा है!” (“Indira is India and India is Indira!”)