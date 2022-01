'खुद से पूछें' एक पहल: सिर्फ इलाज नहीं, सम्मान के साथ मिले स्वास्थ्य सेवा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता (Quality of Care) बढ़ाने के लिए मरीजों की सम्मानपूर्वक देखभाल पर जोर दिया है. WHO ने कहा- "जनसाधारण की अगर गुणवत्तापूर्वक देखभाल की जाए तो, ये लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और उनके परिणाम प्रभावित करते हैं. इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षित हों, कुशल हों, समय से मिलें, बिना भेदभाव के दी जाएं और सबसे महत्वपूर्ण है कि सेवाएं लोगों की जरूरतों के अनुकूल हों.”