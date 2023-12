Go First: 4 फरवरी तक सभी उड़ानें रद्द, क्या अब फिर कभी नहीं उड़ पाएगी गो फर्स्ट?

भारत में फेल हुई कई एयरलाइन की लिस्ट में एक और नाम जुड़ने की संभावना अधिक हो गई है. ये नाम है गो एयर (Go Air) कंपनी के सीईओ कौशिक खोना ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया, कंपनी पिछले 6 महीने से अपने स्टाफ को पैसा नहीं दे पाई और गो फर्स्ट (Go first) पायलट लगातार दूसरी नौकरी खोज रहे हैं.