Mufasa The Lion King: मुफासा का ट्रेलर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दहाड़ेगा 'द लायन किंग'

Mufasa The Lion King: आपको लायन किंग का सिंबा याद है, और उसके पिता मुफासा? ये सब साल 2019 में आई 'द लायन किंग' (The Lion King) के कैरेक्टर्स हैं. इस फिल्म के जिस प्रीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था डिज्नी (Disney) ने उसका ऐलान कर दिया है. सोमवार, 29 अप्रैल को 'मुफासा: द लायन किंग' (Mufasa The Lion King) का ट्रेलर रिलीज हुआ. यह फिल्म सिंबा के पिता मुफासा की यात्रा पर आधारित है. इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड विनर बैरी जेनकिंस ने डायरेक्ट किया है. इसे इसी साल के अंत में 20 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा.