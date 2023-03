Michelle Yeoh: 'मिस मलेशिया' से बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड जीतने का सफर

ऑस्कर 2023 (Oscar 2023) में 'एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस' (Everything Everywhere All at Once) का बोलबाला रहा. इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म के साथ ही सभी बड़े अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. फिल्म को कुल 7 ऑस्कर अवॉर्ड मिले हैं. डेनियल क्वान (Daniel Kwan) और डेनियल स्कैनर्ट (Daniel Scheinert) को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया. वहीं एक्ट्रेस मिशेल योह (Michelle Yeoh) को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया. मिशेल ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं.