All Quiet on the Western Front ने Oscars 2023 में मचाई धूम, जीते 4 ऑस्कर अवॉर्ड

जर्मन फिल्म All Quiet on the Western Front ने 95वें ऑस्कर अवॉर्ड में चार अवॉर्ड जीत लिए हैं. फिल्म को 9 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. ये 2023 के ऑस्कर्स में Everything Everywhere All at Once के बाद सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म है.

फिल्म ने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवॉर्ड जीत चुकी है. वहीं, ये बेस्ट फिल्म की रेस में भी आगे चल रही है.