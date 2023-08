Adultery क्या है? भारत में शादी के बाद किसी और से सेक्स सही?

पैनल: फैजान अहमद, गरिमा साधवानी, प्रतीक वाघमारे, धनंजय कुमार और श्रव्या एमजी

2018 में भारत में अडल्ट्री या एडल्ट्री (Adultery) के कानून को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Adultery) की 5 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में रद्द कर दिया. हालांकि भीरतीय सेना में अभी भी अडल्ट्री का कानून (Adultery Law in India) लागू है. यानी सेना में कोई शादीशुदा मर्द किसी दूसरी शादीशुदा महिला के साथ उसके पति की सहमति के बिना शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है. लेकिन सेना के बाद अब ऐसा करना अपराध नहीं है. अडल्ट्री भारत में अब अपराध नहीं (Adultery is Not a Crime) है.