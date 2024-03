NDPS एक्ट क्या है, जिसके तहत Elvish Yadav गिरफ्तार- कितने साल की हो सकती है सजा?

NDPS दो हिस्सों में बंटा हुआ है ND और PS. ND का मतलब नार्कोटिक ड्रग, जबकि PS का मतलब साइकोट्रॉपिक सबस्टांस होता है. ND यानी नार्कोटिक ड्रग सीधे दिमाग पर असर करती है. इंसान के सोचने समझने की ताकत पर हमला करती है और उसकी सेंसिटिविटी को खत्म कर देती है. जबकि PS यानी साइकोट्रॉपिक सबस्टांस मसल्स पर असर करता है.