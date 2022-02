JNU की नई VC के पुराने ट्वीट पर विवाद, उनके दावों में इतना विरोधाभास क्यों है?

Also Read

इसके अलावा शांतिश्री पंडित का नाम एक और विवाद से भी जुड़ रहा है. विदेश मंत्रालय को दी गई पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि शांतिश्री पंडित के खिलाफ एक्शन लिया गया था, जब उन्हें एक जांच में दोषी पाया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने PIO (Persons of India Origin) छात्रों को एडमिशन देने में नियमों का पालन नहीं किया था.

यहीं से उन्होंने अपनी पीएचडी भी पूरी की है. उनकी थीसिस का विषय 'Parliament and Foreign Policy in India - The Nehru Years.' था. साल 1985 में उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की थी और साल 1988 में पढ़ाना शुरू किया.