"BJP किस मुंह से इसे लोकतंत्र का मंदिर कहती है": फारूख-थरूर समेत 49 MP सस्पेंड

सुप्रिया सुले (NCP), फारूख अब्दुल्ला (JKNC), शशि थरूर (INC), कार्ति चिदंबरम (INC), मनीष तिवारी (INC), डिंपल यादव (SP), सुदीप बंदोपाध्याय (TMC), राजीव रंजन सिंह और दानिश अली (स्वतंत्र) को समेत कुल 49 सदस्यों को निलंबित किया गया है.