कोरोना से मौत पर WHO की रिपोर्ट पर बोले राहुल- विज्ञान नहीं मोदी झूठ बोलते हैं

भारत में कोरोना से मौत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट विवाद खड़ा हो गया है. एक तरफ भारत सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है, दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा है. आपको बता दें कि गुरुवार को WHO की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच भारत में 47 लाख लोगों की कोरोना से मौत हुई थी. जो सरकार के आधिकारिक आंकड़े से 10 गुना ज्यादा है.