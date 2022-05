WHO का दावा- भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत, ICMR ने एतराज जताया

विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO) ने कोरोना की वजह से हुई मौत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. WHO ने उस रिपोर्दाट में कहा है कि भारत मे कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई है. इसके साथ ही WHO ने दावा किया है कि दुनियाभर में कोरोना से साल 2020-2021 में 1 करोड़ 49 लाख से ज्यादा मौतें हुईं हैं. भारत का आंकड़ा पूरी दुनिया की मौतों का एक तिहाई है. WHO की इस रिपोर्ट पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है.