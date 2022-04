शत्रुघ्न सिन्हा की बंपर जीत से TMC खुश है, लेकिन कुछ मसलों पर ध्यान देना जरूरी:

टीएमसी को चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए

बाबुल सुप्रियो ने 50 प्रतिशत वोट अपने हिस्से में किए और लेफ्ट फ्रंट की उम्मीदवार सायरा शाह हलीम को हराया. सायरा को 30% वोट मिले थे.

साल 2021 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो तब टीएमसी का वोट शेयर 70 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत हो गया था. वहीं सीपीआईएम का वोट शेयर 6% से 30% हो गया.

इसकी वजह एक साथ कई मिले जुले कारण हो सकते हैं. वहीं सबसे बड़ा कारण हो सकता है, उम्मीदवारों को लेकर खराब सेलेक्शन. जहां बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया गया, जिन पर पूर्व में आसनसोल में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगे थे और इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दंगे हुए. इन दंगों के दौरान एक इमाम के बेटे की भी हत्या कर दी गई थी.

टीएमसी के बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद, कई संगठनों ने इसकी आलोचना भी की जिसमें पश्चिम बंगाल इमाम एसोसिएशन भी शामिल है. यहां तक कि No Vote to Babul के नाम से एक कैम्पेन भी चलाया गया. इनमें वही कार्यकर्ता और स्वतंत्र संगठन शामिल थे, जिन्होंने No Vote to BJP campaign भी चलाया था.