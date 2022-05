महंगाई को लेकर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में जो बात, उसे PIB ने ही बता दिया फेक

हमने अप्रैल 2022 में जारी DEA की रिपोर्ट देखी. रिपोर्ट के तीसरे पेज पर लिखा है “Evidence on consumption patterns further suggests that inflation in India has a lesser impact on low-income strata than on high-income groups.”

इसका हिंदी अनुवाद होगा कुछ यूं होगा "खपत (Supply) को लेकर दिख रहा पैटर्न इस बात का सुबूत है कि भारत में मुद्रीस्फीति (महंगाई) का कम आय वालों पर काफी कम और अधिक आय वालों पर ज्यादा असर होगा. ''