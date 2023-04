किरण रिजिजू ने वीडियो शेयर कर AAP के एजुकेशन मॉडल पर उठाए सवाल, पर सच कुछ और है

The Times of India और The Print ने भी 10 अप्रैल को दिल्ली के स्कूल में आतिशी के औचक निरीक्षण की खबर छापी थी. इन खबरों से पुष्टि होती है कि किरण रिजिजू के ट्वीट से 5 दिन पहले आतिशी का दौरा हुआ था.

स्कूल की बदहाली का जिम्मेदार कौन ? : पड़ताल में आगे हमने स्कूल के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की.