पीएम मोदी के विरोध में रेलवे स्टेशन पर Go Back Modi लिखी ये तस्वीर एडिटेड है

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस फोटो में प्लेटफॉर्म पर स्थित बोर्ड पर लिखा है Tamil Nadu Says Go Back Modi We Hate You. फोटो #Gobackmodi के साथ शेयर की जा रही है. हालांकि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में सीधे तौर पर कोई दावा नहीं किया गया है. लेकिन, #Gobackmodi से ये समझा जा सकता है कि फोटो पीएम मोदी के खिलाफ तमिलनाडु में हुए किसी प्रदर्शन के दौरान की है.