पैगंबर मोहम्मद पर कमेंट को लेकर नित्यानंद के 'कैलासा' ने नहीं किया ये ट्वीट

हमने The Ministry of Foreign Affairs of Kailasa (@MoFA_Kailasa) का ट्विटर अकाउंट देखा और पाया कि ये ट्विटर अकाउंट 2021 में बनाया गया था और तब से 6 जून तक इसमें सिर्फ 3 ट्वीट थे.

वायरल ट्वीट में किए गए रेप्लाई देखने पर, हमने पाया कि एक यूजर ने बताया था कि अकाउंट पहले "@shurtiSharmaIAS" नाम से था.