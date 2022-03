UP: वोटिंग में फर्जीवाड़े के दावे से वायरल ये वीडियो 2019 का है,इस चुनाव का नहीं

(फोटो: Altered by The Quint)

News18 Urdu के यूट्यूब चैनल पर अपलोड एक रिपोर्ट में इसी वीडियो का इस्तेमाल किया गया था. वीडियो का टाइटल था, "Lok Sabha 2019: Locals From UP's Chandauli Village Accuse BJP Workers Of Bribing Them For Votes" (अनुवाद- "लोकसभा 2019: यूपी के चंदौली गांव के स्थानीय लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वोट के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया"). ये वीडियो 19 मई 2019 को अपलोड किया गया था.