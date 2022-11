भुखमरी, पानी खत्म... COP27 ने कुछ नहीं किया तो दुनिया पर आएगी ये 5 मुसीबत

जलवायु विज्ञानी (Climatologist) मार्क मस्लिन की किताब How to Save Our Planet: The Facts के अनुसार अगर 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए तो 22वीं सदी की शुरुआत में दुनिया के औसत तापमान में पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हो जाएगी. ऐसी स्थिति में कई देशों में, गर्मी के मौसम में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रह सकता है और उष्ण कटिबंधीय देशों में 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान वाली हीटवेव आम हो जाएगी.