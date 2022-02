आठ साल की जंग,टूटते समझौते- रूस ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को यूक्रेन से कैसे तोड़ा

(फोटो- altered by Quint)

अगस्त 2014 में यूक्रेनी सैनिकों की भारी हार के बाद, यूक्रेन की सरकार, विद्रोहियों और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (Organisation for Security and Cooperation in Europe) ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिंस्क में संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया.