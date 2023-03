Xi Jinping और पुतिन की मुलाकात कितनी अहम? एक-दूसरे से क्या चाहते हैं रूस और चीन?

शी जिनपिंग चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले सहयोगी के रूप में उनके साथ शामिल हों.

शी जिनपिंग ने रूस के अखबार Russian Gazette में सोमवार को प्रकाशित एक लेख "Forging Ahead to Open a New Chapter of China-Russia Friendship, Cooperation and Common Development" में कहा कि 10 साल पहले राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मैंने सबसे पहले रूस का दौरा किया था. उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 वर्षों में आठ बार मॉस्को का दौरा किया. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अवसरों के दौरान रूसी नेता से 40 से अधिक बार मुलाकात की.