कुणाल कामरा, ब्रह्मास्त्र, मुनव्वर का विरोध, भगवान का कॉपी राइट किसके पास?

वीर दास के खिलाफ FIR, शो रद्द

एक और मामला देखिए कॉमेडियन वीर दास का. वाशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में I come from Two India नाम से स्टैंडअप करने को लेकर कॉमेडियन वीर दास पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में केस हुआ. लोगों की भावनाएं आहत हो गईं. फिर क्या था बैन इंडिया में वीर दास के शो बैन होने लगे. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वीर दास से इतने आहत हुए कि मध्य प्रदेश में वीर दास का शो नहीं होने की धमकी दे डाली.

आलिया और रणबीर की ब्रह्मास्त्र का विरोध

अभी हाल ही में फिल्म Brahmastra रिलीज से चंद दिनों पहले ही बड़े विवाद में घिर गई है. रणबीर कपूर के बीफ से जुड़े एक पुराने इंटरव्यू को लेकर बजरंग दल समेत कुछ हिंदू संगठनों ने उज्जैन में भारी विरोध किया, जिसके चलते रणबीर और आलिया महाकाल मंदिर नहीं जा पाए. मतलब भगवान और मंदिरों पर भी कुछ लोगों का कॉपी राइट है?

सच तो ये है कि कुछ लोग भारत को बैन प्रदेश बनाने पर तुले हैं, कुछ लोग आपकी भावनाओं के आहत होने का ठेका लेकर बैठे हैं. आप नहीं भी आहत होंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको आहत होना पड़ेगा. पुलिस और सिस्टम बावलियों से निपटने की बजाए घुटने टेकती दिखती है. इसलिए हम पूछ रहे हैं जनाब ऐसे कैसे?