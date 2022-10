Religious Conversion: क्या भारत में धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है?

जिस किताब से देश चलता है मतलब भारतीय संविधान, constitution, उसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता यानी right to freedom of religion का जिक्र है. ये मौलिक अधिकारों में से एक है. इसमें धर्म के प्रचार-प्रसार की आजादी की बात है. आर्टिकल 25 में साफ-साफ लिखा है कि भारत में हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, प्रैक्टिस करने की और धर्म का प्रचार करने की आजादी है.