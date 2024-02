तेजस्वी की यात्रा और 'BAAP' फॉर्मूला, लोकसभा के लिए बिहार में RJD का क्या प्लान?

तेजस्वी के इस बयान के बाद से साफ है कि पार्टी मुस्लिम-यादव टैग से बाहर निकलना चाहती है और उसका फोकस अन्य वोटरों पर भी है. इससे पहले तेजस्वी ने 'A to Z' का भी नारा दिया था. 'A to Z' से मतलब था कि RJD 'A to Z' यानी सभी की पार्टी है.

राजनीतिक जानकारों की मानें तो 'A to Z' के मुकाबले 'BAAP' में सभी तबकों का प्रतिनिधित्व नहीं दिखता है. हालांकि, इसे मतदाताओं के ध्रुवीकरण के रूप में देखा जा रहा है. जानकार बताते हैं कि ऐसे नारों का बहुत असर नहीं होता है.