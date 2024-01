300 रामायण और 1 अन्नपूर्णी: सांस्कृतिक धमकी के दो पहलुओं को दिखा रहा फिल्म पर आक्रोश

अन्नपूर्णी से बहुत पहले, 2011 में एक विवाद हुआ था जब दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने अपने बीए पाठ्यक्रम से कवि-लेखक एके रामानुजन के 1987 के निबंध, थ्री हंड्रेड रामायण: फाइव एक्जाम्पल्स एंड थ्री थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन (Three Hundred Rāmāyaṇas: Five Examples and Three Thoughts on Translation.) को हटा दिया था. इसे सेंसरशिप के रूप में देखा गया. विद्वतापूर्ण निबंध रामायण के इतिहास और 2,500 वर्षों में भारत और एशिया में इसके प्रसार का सारांश प्रस्तुत करता है और इसकी विविधताओं को रेखांकित करता है.