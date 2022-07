भारत को पहली आदिवासी या पहला IAS राष्ट्रपति नहीं, संविधान को बचाने वाला चाहिए

कई कार्यकाल के बाद, जैसे-जैसे राजनेता राजनीतिक दिखावे और दलित सशक्तिकरण के प्रतीकवाद की दिशा में आगे बढ़े वो अनजाने में एक शानदार मिट्‌टी-के-लाल को लेकर आए जो व्यक्तिगत, पेशेवर एवं राजनीतिक उपलब्धियों और 'प्रथम दलित' राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा थे. वो एक बेहतरीन 'संविधानवादी' थे. जैसा कि केआर नारायणन ने "within the four corners of the Constitution" में वर्णित किया है, उन्होंने चुपचाप और गरिमापूर्ण ढंग से राष्ट्रपति की भूमिका के लिए बेंचमार्क को केवल 'रबर-स्टैम्प' से बदलकर 'कार्यशील' राष्ट्रपति के तौर पर कर दिया.