पुतिन की यात्रा: यूरेशिया की लड़ाई में रूस को भारत की जरूरत

दूसरी ओर द्विपक्षीय संबंधों का यह नया अध्याय भारत के अपने लंबे समय के सहयोगी को आश्वस्त करने के बारे में नहीं हो सकता है कि वह दूर नहीं गया है या प्रत्येक पक्ष भारत-अमेरिका संबंधों और चीन-रूस (Sino-Russian संबंध) संबंधों के कारण पैदा हुई बेचैनी के बारे में बताता है. यह रूस के बारे में भी हो सकता है कि अंततः भारत को एक उभरती ताकत के रूप में महसूस किया जाए और स्वीकार किया जाए. कार्नेगी मॉस्को सेंटर के रूसी विश्लेषक दिमित्री ट्रेनिन ने अपने लेख "रूस-इंडिया: फ्रॉम रीथिंक टू एडजस्ट टू अपग्रेड" में यह बात कही थी, जिसमें उन्होंने रूसी राजनीतिक अभिजात वर्ग यानी पॉलिटकल एलीट्स से भारत जो है उसको उसी तौर पर देखने (see India for what it is) को कहा.