Shah Rukh Khan B'day: फौजी से जवान तक, शाहरुख यू ही नहीं हैं 'बॉलीवुड के बादशाह'

इस बीच उन्हें 1988 में पहली बार टीवी सीरियल दिल दरिया (Dil Darya) से पहचान मिली. उन्हें खासकर फौजी (Fauji ) में नोटिस किया गया, जिसमें उन्होंने कमांडो अभिमन्यु राय का रोल किया. इसके बाद फिल्म 'इन व्हिच एनी गिव्स इट दोज वन्स' (In Which Annie Gives It Those Ones) में एक छोटी सी भूमिका निभाई. मां-बाप दोनों का निधन हो जाने जाने के बाद शाहरुख ने मुंबई शिफ्ट हो जाने का फैसला किया.