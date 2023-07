UCC लागू करने का रास्ता क्या हो सकता है? स्वतंत्रता और धार्मिक दखलअंदाजी पर रोक

(लेखक भानु धमीजा दिव्य हिमाचल समूह के संस्थापक और CEO हैं और Why India Needs the Presidential System किताब के लेखक हैं. उनका ट्विटर हैंडल @bhanuDhamija है. यह एक ओपिनियन पीस है और यह लेखक के निजी विचार हैं. क्विंट न तो इसका समर्थन करता है न ही इसके लिए जिम्मेदार है.)