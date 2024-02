Budget 2024: Income Tax Slab में कोई बदलाव नहीं, बजट में वित्त मंत्री की घोषणा| Explained

New Tax Slab in Budget 2024 by Nirmala Sitharaman: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट (Union Budget 2024) गुरुवार, 1 फरवरी को पेश किया गया. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बही-खाता पेश किया. ऐसे में देश की आम जनता के लिए बजट से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मोदी सरकार ने आम चुनावों से ठीक पहले आए इस बजट में टैक्स स्लैब में कुछ ऐसा बदलाव किया है, जिससे उन्हें राहत मिले? हालांकि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है.