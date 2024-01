Ghee And Butter Which Is Better: घी और मक्खन में क्या हेल्दी व स्वादिष्ट ?

Ghee And Butter Which Is Better: घी में मक्खन की तुलना में फैट और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है. एक चम्मच घी में लगभग 120 कैलोरी होती है, जबकि एक चम्मच मक्खन में लगभग 102 कैलोरी होती है.

i