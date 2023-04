Bank Holiday May 2023: मई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक,चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday in May 2023: वित्त वर्ष (Financial Year) 2023-24 के दूसरे महीने यानि मई के महीने में बैंक कुल 12 दिन बंद रहने वालें हैं, इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने मई महीने के बैंक हॉलीडे (Bank Holiday in May 2023) की लिस्ट जारी कर दी है. ऐसे में अगर आपकों बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हैं तो समय रहते उस काम को निपटा लें.