Nehru Interactive: जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियां और उनकी आलोचनाएं

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब Verdicts on Nehru: The Rise and Fall of a Reputation में लिखा है, नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री काल के शुरुआती दिनों में जो सम्मान हासिल किया था - और उनके पद की "चुनौतियों", जिसका आधुनिक भारत में किसी दूसरे राजनेता द्वारा शायद ही कभी सामना किया गया था - 1950 मध्य से उस प्रतिष्ठा में धीरे-धीरे गिरावट आई है.