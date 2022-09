अफ्रीकी बच्चों से दुर्व्यवहार करती Queen Elizabeth का नहीं है ये वीडियो

यहां से क्लू लेकर हमने 'Enfants Annamites, Gabriel Veyre' कीवर्ड का इस्तेमाल कर सर्च किया. हमें Catalogue Lumière नाम की एक फ्रेंच वेबसाइट पर रिपोर्ट मिली, जिसमें वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया था.

रिपोर्ट का टाइटल था, 'Annamese children collecting sapeques in front of the Ladies' Pagoda'.