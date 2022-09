Russia-Ukraine War: पुतिन के लामबंदी आदेश का जोरदार विरोध, सैकड़ों गिरफ्तार

रूस की राजधानी से वीडियो सामने आए हैं, जहां हजारों लोगों को सड़कों पर देखा जा सकता है. लोग 'No To War' और 'Life to our Children' जैसे नारे लगा रहे हैं. ऐसा ही नजारा रूस के बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी देखने को मिल रहा है. प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है.