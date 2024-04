Paytm, IIFL फाइनेंस के बाद कोटक महिंद्रा, RBI प्राइवेट बैंकों पर क्यों लगा रहा लगाम?

कोटक महिंद्रा बैंक पर IT नियमों की अनदेखी की वजह से कार्रवाई हुई है. RBI ने साल 2022 और 2023 में कोटक बैंक का IT एग्जामिनेशन किया था. इस दौरान RBI को बैंक की IT इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैच और चेंज मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डाटा सुरक्षा और डेटा लीक रोकथाम रणनीति सहित कई क्षेत्रों में गंभीर कमियां और गैर-अनुपालन देखने को मिला था. लगातार दो सालों तक बैंक के IT रिस्क और सूचना सुरक्षा प्रशासन के आकलन के बाद RBI ने कार्रवाई की है.